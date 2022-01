Biasin: “Inizia ufficialmente il mercato e l’Inter deve pensare a fare solo due cose”

La riflessione del giornalista sportivo in merito alle priorità dell'Inter nella finestra di mercato invernale

Fabrizio Biasin ha dedicato una riflessione all'apertura del calciomercato invernale. Da oggi fino all'ultimo giorno del mese i club potranno muoversi per trovare i rinforzi necessari a migliorare la loro classifica. Il giornalista sportivo ha condiviso un tweet ironico, che ricorda ancora una volta la priorità in casa Inter: "Inizia ufficialmente il mercato invernale. L’Inter deve fare solo due cose: - La prima finisce per “ic”. - La seconda è trovare un vice “ic”. Il resto è “di più”." L'allusione è naturalmente diretta al rinnovo di Marcelo Brozovic.