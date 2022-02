Biasin: “Nella testa di Marotta è centrale quest’idea sul mercato dell’Inter”

Il noto giornalista ha svelato un interessante aneddoto sul mercato dell'Inter in vista della prossima estate

La sfida di Champions League di domani contro il Liverpool, ma non solo. In diretta su canale Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha parlato così del mercato dell’Inter: “Nella testa di Marotta è centrale l’idea di avere un blocco italiano. Devono essere però forti, funzionali al progetto. Le cessioni di Sanchez e Vidal non potranno nulla per esempio. Lautaro? A meno che non arrivi un’offerta importante, per me è il caso di insistere. In due stagioni, Lautaro ha il record di gol davanti a Messi in nazionale. All’Inter fa 20 gol a stagione, per me non è da liquidare”.