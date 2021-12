Biasin: “Mercato di riparazione Inter, non prenderei nessuno. Al limite…”

Il noto giornalista di Libero, su Twitter ha detto la sua in vista del mercato di riparazione che inizierà il 3 gennaio

Su Twitter, Fabrizio Biasin dice la sua in vista del prossimo mercato di gennaio. Così il giornalista di Libero al termine del girone d’andata, che vede l’Inter in vetta alla classifica a +4 sul Milan e +7 sul Napoli: “Sta per iniziare l’agghiacciante mercato di riparazione.