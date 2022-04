Biasin: “Molina all’Inter se parte Dumfries? La mia scelta tra i due è sempre…”

Il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso così sul futuro di Denzel Dumfries dopo i recenti rumors di mercato

In diretta su Twitch, il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso così sul futuro di Denzel Dumfries dopo i recenti rumors di mercato: “Nessuno è incedibile in Serie A, ma il presupposto è sempre lo stesso: vendere un giocatore per fare plusvalenza, con un sostituto all’altezza già pronto. Dopo un solo anno, penso il destino di Dumfries sia ancora a Milano. Poi in futuro si vedrà, ma non credo lascerà l’Inter in estate. Io ricordo che a novembre si diceva che non andava bene, ora la gente si è ricreduta. Molina? A me Dumfries piace molto, nel 3-5-2 di Inzaghi dove bisogna fare un lavoro clamoroso, la sua capacità fisica di esserci per 90 minuti non è banale. Io tra lui e Molina mi tengo sempre Dumfries”, ha detto al canale di calciomercato.it.