Biasin: “Non rinnoverei Perisic a 6 mln a stagione. Ma per me resta all’Inter”

Si rincorrono i rumors sul futuro di Ivan Perisic, tra il rinnovo con l’Inter e l’interesse di Juventus e Chelsea. In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del futuro dell’esterno croato, in scadenza al 30 giugno 2022: “Secondo me Perisic alla fine rimane all’Inter. Io Perisic a 6 milioni non lo rinnoverei, per me quella fatta dall'Inter è il massimo per un 33enne. 4,5 milioni per due anni è il massimo, andare oltre credo sarebbe un errore. Se non rinnova, l'Inter ha Gosens e poi la società dovrebbe arrivare un'alternativa ecco”, le sue parole al canale di calciomercato.it.