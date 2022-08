Biasin: “Digitalbits problema serio. Acerbi? L’Inter ha in mente altri 2-3 nomi. Ho un terrore”

"In questo momento il gruppo è molto competitivo e completo. Manca un difensore, certo. Poi c'è la speranza, e non la certezza, che nessuno porti via un titolare da qui alla fine del mercato. Se dovesse partire un titolare, invece, sarebbe un problema, perché a pochi giorni dalla fine del mercato sostituirlo sarebbe praticamente impossibile. Mi preoccupa che ci siano ancora 20 giorni di mercato, visto che l'Inter non ha la forza di tenere fuori i propri giocatori dal mercato. Ho il terrore che sul mercato qualcosa possa succedere. La missione dell'Inter è proteggere al massimo i suoi titolari. Io so perfettamente quali difficoltà ha l'Inter, che ora ha budget zero per il difensore. Digitalbits? Problema in più, ma non c'entra con il mercato. Problema comunque serio. L'Inter ha in mente 2-3 giocatori prima di prendere Acerbi. Solo che i pochi soldi che servono per arrivare a questi giocatori non ci sono. Se la situazione dovesse restare questa, si potrebbe arrivare ad Acerbi, che è la situazione più economica".