Skriniar, Biasin: “Inter poteva accettare 50mln e realizzare un piano prendendo questi due”

Su sportitalia.com, Fabrizio Biasin è tornato sulla mancata cessione di Milan Skriniar da parte dell'Inter la scorsa estate, quando il Paris Saint-Germain si era spinto a offrire 50 milioni di euro per il suo cartellino:

"Questione Skriniar. Ieri sera è andato tutto malissimo: l’Inter ha detto addio alle residue speranze scudetto, il giocatore è uscito prematuramente dal campo, il suo procuratore ha parlato durante la partita. Un delirio. Ebbene, sulla faccenda ognuno ha le sue colpe. La società poteva accettare l’offerta da 50 milioni di inizio mercato estivo e puntare sull’antico piano A (Bremer + Milenkovic). I tifosi si sarebbero incazzati, ma alla lunga tutto avrebbe avuto senso. La verità è che l’Inter puntava a una cifra superiore, ma i francesi per una volta si sono fatti furbi: sono scomparsi e si sono ripresentati solo a fine mercato quando ormai era tardi per dire “sì”, ché a un giorno dalla fine del mercato un titolare non si rimpiazza".