Biasin: “Rinnovo Brozovic? Ecco la data indicativa per l’annuncio”

L'accordo tra l'Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto è sempre più vicino: quando è atteso l'annuncio

L'accordo tra l'Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto è sempre più vicino. Il noto giornalista Fabrizio Biasin alla calciomercato.it TV su Twitch ha svelato quando è atteso l'annuncio del prolungamento del croato: "Rinnovo Brozovic? Quando ho chiesto, non mi è stato detto dopo la Supercoppa. Indicativamente ti dico fine gennaio/inizio febbraio, l’unica certezza è che più o meno l’accordo è stato trovato, c’è grande positività. Il giorno preciso non lo so ancora”.