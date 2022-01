Biasin: “Rinnovo Handanovic, due strade davanti. Dipendesse dall’Inter…”

In diretta alla calciomercato.it TV, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di Samir Handanovic

In diretta alla calciomercato.it TV, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di Samir Handanovic: “Arriva da una partita straordinaria e in generale sta giocando una stagione positiva, sta portando punti e non togliendone. L’Inter non ha l’urgenza di doverlo sostituire, l’anno prossimo ci sarà Onana con Handanovic che deve decidere se fare da chioccia al nuovo portiere o se trovare un’altra soluzione ad altri livelli. Questa è una sua scelta, dipendesse dall’Inter alle giuste cifre e tutto, prolungherebbe. Nella scaletta delle priorità dei nerazzurri, però, in testa c’è Brozovic e Handanovic è più in fondo oggi”.