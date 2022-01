Biasin: “Rinnovo Perisic? Non c’è urgenza, la mia sensazione è che…”

Così il noto giornalista si è espresso sul futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto al 30 giugno con l'Inter

In diretta alla Calciomercato.it TV, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con l'Inter: "Rinnovo Perisic? Penso che le parti si ritroveranno più avanti, non c'è un'urgenza. Le regole d'ingaggio sono già note. La mia sensazione è che sia più difficile trovare un'intesa, ma non è cosa di questi giorni, è difficile fare una previsione".