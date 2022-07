Biasin: “Skriniar maltrattato. Se l’Inter ci tiene lo dimostri con rinnovo e fascia”

"Dalle telefonate fatte questa mattina dall'Inter mi è stato detto che l'intenzione, al momento, è tenere Skriniar. Ma un conto è dire che il giocatore è stato tolto dal mercato, un altro è dire che c'è la volontà di trattenerlo. Se a 70 milioni si barcolla, vuol dire che il rischio di perderlo c'è sempre. Secondo me Skriniar adesso va rimesso in bolla, visto che è stato un po' maltrattato. E' stato messo lì con la prospettiva di essere ceduto. Ora, non devi solo dirgli che vuoi trattenerlo, ma lo devi dimostrare. Lui è reduce da un piccolo infortunio, ma mi piacerebbe vederlo in campo nella prossima amichevole, magari anche con la fascia da capitano al braccio. Insomma, bisognerebbe dimostrargli che l'Inter ci tiene, perché se lo merita. Se credi in lui, lo blindi in qualunque modo. Visto come sono andate le cose con Bremer, direi: 'Ok, lui lo teniamo, ora vediamo il da farsi con gli altri'. Ribadisco: la fascia gliela darei e secondo me anche Handanovic capirebbe da persona intelligente, consapevole che sarebbe un gesto in grado di fare il bene dell'Inter".