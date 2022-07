Biasin: “60 e Diallo per Skriniar? Inter non accetta. E se Psg non rilancerà…”

Il PSG ancora non rilancia per Milan Skriniar. Così Fabrizio Biasin su Twitch ha fatto chiarezza sulla situazione che riguarda l'Inter

Il PSG ancora non rilancia per Milan Skriniar. L'Inter attende l'offerta al rialzo dei francesi, ma il mercato va a rilento sotto la Tour Eiffel. Così Fabrizio Biasin su Twitch ha fatto chiarezza sulla situazione: "60 più Diallo per Skriniar dal PSG? Dubito fortemente che l’Inter possa accettare contropartite tecniche. Il PSG è fermo da qualche giorno, da 10 ormai, all’offerta da 60 milioni. E non l’ha più alzata. Siamo in fase di stallo, se l’offerta resta questa, l’Inter saluta. I nerazzurri vogliono almeno 70 milioni e temo che il rilancio del PSG arriverà", ha detto al canale di calciomercato.it.