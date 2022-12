Biasin: “Thuram-Inter? Proverò a chiedere alla fonte Ausilio…”

In collegamento su Twitch, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così del mercato dell’Inter

In collegamento su Twitch, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così del mercato dell’Inter:

“Thuram-Inter? Chiedo alla fonte Ausilio, non mi risponderà, ma ci proverò perché siamo entrambi a ritirare un premio a Montecatini”, le sue parole sull'attaccante della Francia. Ricordiamo che Thuram è in scadenza al 30 giugno 2023 con il Gladbach ed è nel mirino die nerazzurri come possibile rinforzo a parametro 0.