Alle 19.30 in campo allo stadio Olimpico Roma e Fiorentina. Sono ufficiali le scelte fatte da Fonseca per i giallorossi e di Iachini per la squadra viola:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouame, Ribery