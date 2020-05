Bild – Mercato Inter, per Timo Werner è bagarre. E c’è già una favorita

Hanno accostato all’Inter Timo Werner. L’attaccante del Lipsia ha detto che ad un approdo al Bayern Monaco preferirebbe un’esperienza all’estero. Ma la concorrenza è tanta. Per l’attaccante – che ha segnato solo quattro gol in meno rispetto a Lewandowski in Bundesliga – si sono messe in fila diverse big europee. Lo conferma il quotidiano tedesco più autorevole, la Bild, sottolineando che Manchester United e Chelsea avrebbero già contatto l’agente del calciatore. E non sarebbero le uniche due società di Premier League interessate a lui – al centro pare di una contesa tra nerazzurri e Juventus – perché il 24enne starebbe aspettando anche l’offerta del Liverpool.

Sarebbero proprio i Reds, secondo il giornale tedesco, i favoriti nella corsa al giocatore. Il quotidiano assicura anche che Klopp aveva intenzione di vedere il giocatore per parlarci di persona, poi il coronavirus ha bloccato l’incontro. Il contratto di Werner scade nel 2023 e ha una clausola rescissoria che potrebbe essere pagata solo fino al 15 giugno.