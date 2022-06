La mazzata di Botman: “Il Milan mi seguiva, ma poi il Newcastle mi è sembrato un po’ meglio”

"Alla fine, l'ambizioso progetto del Newcastle, insieme al fatto di giocare in Premier League, è stato il fattore decisivo. Ho sognato per tutta la vita di giocare nel campionato inglese. Anche il Milan mi dava buone sensazioni, ma il Newcastle alla fine mi è sembrato un po' meglio. In Inghilterra il calcio è diverso rispetto alla Francia. Qui tutto ruota intorno al calcio. Non sono un giocatore così famoso, ma in strada mi hanno riconosciuto e hanno voluto parlarmi. I tifosi mi hanno accolto con calore anche allo stadio e al centro di allenamento, e non sono abituato a questo".