Brambati: “Dzeko? A giugno aveva accordo con la Juve. Inter, Inzaghi ha trovato…”

Massimo Brambati ha svelato un'indiscrezione di mercato secondo cui a giugno Edin Dzeko aveva un accordo di massima con la Juventus

"Il sostituto di Ronaldo alla Juve poteva essere Dzeko. Mi è stato detto che la Juve aveva già parlato con Dzeko, c'era un accordo di massima a giugno. Poi purtroppo Ronaldo a giugno non trovava squadra e quindi Dzeko non ha più aspettato ed è andato all'Inter".

Dzeko ha potenziato un'Inter che dopo Lukaku aveva già un piano B rispetto a una Juve che non ha trovato il sostituto di Ronaldo:

"La differenza la fa il fatto che all'Inter c'è un volpone come Marotta. Allegri per ora ha una dirigenza che non è all'altezza".