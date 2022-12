Brambati: “Skriniar? Fossi in lui rinnoverei. Ma l’Inter ha sbagliato a non venderlo”

"Mi domando perché slitta sempre la data, continui rinvii? Non riesco a capire, se un giocatore vuole rimanere lo fa. Tanto i soldi del PSG non li avrà, quindi io firmerei a 6 milioni, che è una cifra al rialzo".

Lei farebbe il sacrificio per Skriniar?

"L'errore è stato fatto nel momento in cui poteva essere venduto e non lo hai fatto. Perderlo a zero e prendere invece 60 milioni cambia, soprattutto per una squadra in difficoltà come l'Inter".