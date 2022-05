Bremer, Inter e altre big europee in corsa: “Quella sua ammissione pubblica…”

L'esperto di calciomercato ha parlato così del futuro di Gleison Bremer, prima scelta dell’Inter per rinforzare la difesa

A William Hill News, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Gleison Bremer, prima scelta dell’Inter per rinforzare la difesa: “Il centrale del Torino si è dimostrato uno dei difensori più forti e affidabili di questa Serie A e con ogni probabilità in estate cambierà maglia. Il suo nome è finito nel mirino di tutte le big del nostro campionato e non solo: piace tantissimo all’Inter, così come all’estero. Bremer che nelle scorse settimane ha pubblicamente ammesso la preferenza nel continuare a giocare in una squadra che adotta un modulo difensivo a tre. Lo stesso utilizzato da Inzaghi…”, si legge.