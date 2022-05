La Stampa – Bremer, ciao Toro 180 minuti prima. Inter, partita aperta ma con le big…

Il difensore salterà le due prossime partite per un problema fisico, poi lascerà il club granata. Piace ai nerazzurri ma Bayern e PSG sono in agguato

Eva A. Provenzano

Finirà la sua avventura al Torino con 180 minuti d'anticipo. Bremer non ci sarà nelle due ultime gare di campionato per un problema fisico. Aveva rinnovato per non mettere il club granata spalle al muro e permettergli di cederlo ad una cifra importante. Il suo contratto scade nel 2023 ma andrà via perché i grandi club si sono interessati a lui.

Stando a quanto scrive La Stampa non c'è solo l'Inter. Anzi, la società nerazzurra - ammirata dal difensore - si troverà a competere con le potenze del calcio europeo. In particolare vorrebbero il calciatore il Bayern Monaco e il PSG. Ma pare che la volontà del ragazzo sia quella di rimanere in Italia. Per questo, pur parlando di una montagna da scalare, si continua a parlare di questione aperta.

Questo è quanto scrive a proposito dell'interesse dei dirigenti interisti il quotidiano torinese: "L’Inter lo vede perfetto per una difesa a tre, ma non può avere l’ambizione di correre alla pari con squadre come il Paris Saint Germain o il Bayern Monaco, interessate a Bremer perché il peso economico della realtà nerazzurra è un altro rispetto alle potenze d’Europa. Marotta potrà muoversi solo dopo aver ceduto De Vrij, francesi e bavaresi possono farlo fin da subito: la loro offerta potrebbe spingersi anche oltre i 40 milioni di euro. Il Toro aspetta, Bremer vorrebbe restare in Italia: la partita è aperta".

(Fonte: La Stampa)