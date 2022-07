Bremer alla Juve, il comunicato del Torino: “Ragazzo perbene e professionista esemplare”

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer. La Società desidera ringraziare Gleison, ragazzo perbene e professionista esemplare, per l’entusiasmo, la dedizione e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni. Tutto il Torino Football Club saluta Gleison con affetto e con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".