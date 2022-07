Repubblica – Bremer, Marotta tenta l’assalto dopo la super offerta Juve: è scontro

Giornata chiave per il futuro di Gleison Bremer. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall’edizione online di La Repubblica

“L'accordo tra la Juventus e l'entourage di Bremer è stato trovato. La dirigenza bianconera ha offerto al brasiliano un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro, un milione in mezzo in più rispetto all'offerta presentata dall'Inter. Il direttore sportivo Federico Cherubini ha trovato l'accordo anche con Urbano Cairo: 40 milioni di euro. Questa sera Marotta cercherà di chiudere la trattativa, ma difficilmente l'Inter potrà spingersi oltre i 30-35 milioni di euro. La società nerazzurra spera ancora di poter contare sulla volontà del calciatore di trasferirsi a Milano, ma intanto la Juventus ha fatto passi in avanti molto importanti”, si legge.