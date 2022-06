Romano: “Bremer-Inter, strada segnata da gennaio: quando arriverà”

Salvo sorprese, Gleison Bremer sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Non ha dubbi Fabrizio Romano, che ha parlato così del brasiliano

Salvo sorprese, Gleison Bremer sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Non ha dubbi Fabrizio Romano, che ha parlato così del difensore brasiliano su Twitch: “Bremer-Inter è segnata da gennaio come strada, non ho mai avuto dubbi. L’accordo col giocatore è totale, manca quello col Torino. Dovesse uscire un difensore, diventerebbe un passaggio automatico l’arrivo di Bremer”, le parole dell’esperto di calciomercato internazionale sul canale di SOS Fanta.