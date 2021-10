Non solo l’Inter su Bremer: piace anche alla Juve e a tre big inglesi

Il difensore del Torino è un osservato speciale dei nerazzurri, ma altri club sono sulle sue tracce dopo le recenti uscite

L’Inter lo osserva da tempo, ma non è la sola. Gleison Bremer, difensore centrale del Torino classe 1997 in scadenza di contratto al 30 giugno 2023, è finito nel mirino di altre big. Come svela Tuttosport, piace anche ad Allegri che lo ha visto sabato sera di persona al derby, ma anche a Jurgen Klopp che nell’agosto 2018 lo ha visto fermare Mané in un’amichevole e ai due club di Manchester. Concorrenza folta, i nerazzurri sono sicuramente interessati.