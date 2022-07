TS – Bremer, lunedì incontro Inter-Torino: la Juve prova ad anticipare i nerazzurri

"Il ds bianconero Federico Cherubini è pronto a tentare un anticipo in extremis: sull’Inter per Gleison Bremer . Il brasiliano è una delle soluzioni preferite: calcisticamente perché, al di là del valore assoluto, conosce già l’Italia e si inserirebbe in fretta; economicamente perché ingaggio e costo del cartellino sono i più bassi tra i centrali seguiti dalla Juventus (perché non ha esperienza europea e per l’accordo con Cairo al momento del rinnovo firmato la scorsa estate). Tutte caratteristiche apprezzate però anche dall’Inter, che si è mossa da tempo e ha già un’intesa con il giocatore", sottolinea Tuttosport.

"Non ancora con il Torino, però, anche se è pronta a rilanciare e a farlo anche prima di cedere Skriniar al Psg: 30 milioni (con l’ipotesi di raggiungerli inserendo Casadei , valutato 7-8, sul quale l’Inter vorrebbe però un diritto di riacquisto) più bonus l’offerta che il Torino dovrebbe ricevere lunedì o martedì, forse in un incontro tra Marotta e Cairo. Difficile, non impossibile, che la Juventus possa provare ad anticiparla. Se poi la nuova offerta nerazzurra non smuovesse lo stallo allora i bianconeri probabilmente affonderanno per trovare un accordo con Cairo e puntare sull’impasse tra granata e nerazzurri per convincere Bremer", aggiunge il quotidiano.