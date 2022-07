Sky – Bremer-Inter settimana prossima. E dal club da inizio mercato filtra questo messaggio

Un obiettivo dichiarato, fortemente voluto, sempre più vicino. Come racconta Sky Sport, l'Inter fin dall'inizio del mercato ha messo Bremer in cima alle priorità della sua sessione estiva, a prescindere da chi fosse stato il calciatore ceduto per sistemare il bilancio. Una presa di posizione forte, che ora si appresta a raccogliere i frutti. Bremer e l'Inter sono pronti a unirsi per il futuro.