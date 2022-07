Juve su Bremer? Pedullà: “Deciderà lui il futuro. E non ha mai cambiato idea”

Gleison Bremer vuole solo l’Inter. Non ha dubbi Alfredo Pedullà, che su Twitter ha parlato del futuro del difensore brasiliano dopo i rumors delle ultime ore sulla Juventus: “Sarà Bremer a decidere il suo futuro, non i giornalisti con versioni diverse. Esattamente come Koulibaly: ha deciso lui dove andare, ma non dove lo avevano mandato. Nessuno è nella sua testa, ma fin qui Bremer non ha cambiato idea”, si legge.