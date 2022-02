Bremer-Torino, cosa c’è dietro il rinnovo: “Accordo sulla parola per l’estate”

Oggi Gleison Bremer ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2024. Cosa c'è dietro questa decisione dei granata e del difensore?

Oggi Gleison Bremer, obiettivo di mercato dell'Inter per la prossima estate, ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2024. Cosa c'è dietro questa decisione dei granata e del difensore? Lo svela Sky Sport: "Coi granata c'è una sorta di patto (come successo in passato con Darmian, Zappacosta e Glik), un accordo sulla parola per una cessione che andrebbe a finanziare gran parte del mercato del Torino della prossima stagione", si legge.