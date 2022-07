Sky – Bremer, oggi ultima col Torino? Inter vuole chiudere a prescindere da Skriniar

“L’Inter sta facendo di tutto per far sì che Bremer faccia parte in fretta della squadra. Oggi il Torino giocherà in amichevole contro l’Eintracht e Bremer è annunciato in campo, potrebbe essere la sua ultima con la maglia granata. L’Inter ha l’accordo con Bremer e ora vuole accelerare al massimo per trovare quello col Torino. Gli ultimi contatti hanno avvicinato le parti: 35 milioni può essere la cifra giusta. L’Inter, poi vedremo la formula del trasferimento, può anche pensare di arrivare al giocatore prima dell’eventuale partenza di Skriniar perché in tutto questo il PSG è rimasto in stand-by. Per ora per Bremer resta distanza e l’Inter anche per anticipare possibili inserimenti, ad esempio quello della Juve, vuole accelerare. Aspettiamoci sviluppi tra weekend e primi giorni della prossima settimana”, le parole di Alessandro Sugoni.