Brozovic, il Barcellona si è fatto sentire: “Le sensazioni dell’Inter sul croato”

C’è grande attesa in casa Inter per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. In scadenza al 30 giugno 2022, il croato è stato accostato anche al Barcellona nei giorni scorsi. Ne ha parlato così Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): “Il Barcellona si è fatto sentire, ma l’Inter è molto ottimista sul rinnovo di Marcelo. L’accordo va trovato e firmato, ma il club è fiducioso”.