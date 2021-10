CM – Inter-Brozovic, c’è ancora distanza sul rinnovo: ecco le cifre

Gli aggiornamenti sul possibile prolungamento di contratto del centrocampista croato, in scadenza a giugno con l'Inter

Proseguono i contatti tra l’Inter e l’entourage di Marcelo Brozovic, ma l’accordo per il rinnovo ancora non c’è. Il centrocampista croato, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022, chiede infatti circa 6 milioni di euro a stagione mentre l’offerta nerazzurra è inferiore. Ecco i dettagli da Calciomercato.com: “I dialoghi tra le parti vanno avanti, ma al momento c’è ancora distanza: il croato chiede 6 milioni di euro, Marotta e Ausilio offre 4,5 milioni di euro”, si legge.