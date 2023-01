Sky – Scambio Brozovic-Kessié? “Qualcosa di concreto c’è, ora da capire…”

Sky Sport fa il punto sul possibile scambio di mercato tra Inter e Barcellona emerso nelle scorse ore in Spagna

Nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità di mercato per l'Inter: uno scambio col Barcellona. Il nome di Marcelo Brozovic interessa dai tempo ai blaugrana, ai nerazzurri è stato proposto un altro pallino di vecchia data, Franck Kessié. Ecco quanto evidenziato dal sito di Sky Sport sulla situazione:

"In Spagna circola l'idea di uno scambio tra Brozovic e Kessié. In effetti qualcosa di concreto c’è: il Barcellona ha proposto lo scambio all’Inter e i due club ne hanno parlato attraverso alcuni intermediari. La trattativa al momento non ha sviluppi immediati o concreti, inoltre sarà importante anche capire la volontà dei due centrocampisti", si legge.