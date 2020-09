Ts – Brozovic, pressing Bayern: l’Inter punta i piedi. Dietro le voci di una cessione c’è Conte?

Dopo giorni in cui la sua permanenza a Milano è stata messa in dubbio, Marcelo Brozovic è uscito allo scoperto con un messaggio chiaro sui social: “Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro“. Come sottolinea Tuttosport, è “evidente che Brozovic non voglia passare per quello che non ama l’Inter o che strizza l’occhiolino alle altre squadre“.