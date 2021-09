Brozovic, la richiesta all’Inter per rinnovare: “Vuole lo stesso stipendio di…”

Il centrocampista croato ha le idee chiare e tramite il suo entourage sta trattando il rinnovo di contratto

C’è distanza tra l’Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto. In scadenza al 30 giugno 2022, il centrocampista croato attende l’adeguata proposta del club nerazzurro per prolungare l’accordo. Come sottolineato da Sportmediaset, “il croato vorrebbe arrivare alle cifre di Calhanoglu ed Eriksen, quindi più vicino ai sei milioni l'anno che ai 5, mentre la dirigenza interista vorrebbe restare sui 4 milioni più bonus”. C’è distanza al momento, per questo le parti sono al lavoro: l'Inter spera di trovare l'accordo. E lo stesso si augura anche Simone Inzaghi, grande estimatore del croato.