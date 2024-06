Il Napoli punta sempre di più su Alessandro Buongiorno per rinforzare la difesa: ecco le ultimissime sulla trattativa

Il Napoli punta sempre di più su Alessandro Buongiorno per rinforzare la difesa e ci sono aggiornamenti sulla trattativa. Segnala infatti Matteo Moretto che il Napoli sta continuando a lavorare per il giocatore, il primo obiettivo in difesa e nei prossimi giorni il club azzurro punta a raggiungere una base di accordo con l’entourage del difensore.