GdS – Busio, gioiello per il Venezia: “C’era anche l’Inter, somiglia a Pirlo”

Il quotidiano ha raccontato un interessante retroscena sul baby italo-americano, in passato accostato ai nerazzurri

"Un gioiellino italo americano per il Venezia, convinto di aver fatto il colpo". Lo scrive La Gazzetta dello Sport su Gianluca Busio , talento dalla MLS molto vicino alla Serie A e al Venezia, in passato cercato anche dall'Inter.

"Il club di proprietà statunitense ha un occhio di riguardo per i talenti della MLS. Dopo Tessman prelevato dal Dallas, presto sarà il turno di Gianluca Busio, centrocampista centrale e all’occorrenza trequartista, già uomo immagine del Kansas City. Un affare da 4 milioni: investimento importante per il diciannovenne che ha bruciato ogni tappa negli Usa. Busio ha appena esordito coi grandi nella nazionale americana, ennesimo step in una carriera lampo. A 14 anni è stato notato dal Kansas City, che a poco più di 15 anni gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista (il secondo più giovane dopo Freddy Adu). Un anno più tardi è arrivato l’esordio in prima squadra. Il Venezia ci punta molto come dimostrano le cifre sul tavolo. In passato anche l’Inter aveva messo gli occhi sul ragazzo che negli Usa paragonano a Pirlo", si legge.