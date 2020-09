Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mario Passetti, dg del Cagliari, ha parlato della trattativa per portare in Sardegna Diego Godin. “È una trattativa che esiste, inutile negarlo. Siamo contenti che il giocatore abbia manifestato molto interesse, la trattativa è molto difficile quindi non facciamoci troppe illusioni. Stiamo cercando di capire se la cosa si può portare in porto, però ci sono delle complessità, vediamo“.

(Sky Sport)