Inter, incontro con Giulini per Godin e Nainggolan: il Cagliari sogna anche un altro nerazzurro

Il Cagliari sogna il triplo colpo in casa Inter. L’ultima idea del club del presidente Giulini – che ha già ottenuto il sì di Diego Godin e lavora al ritorno di Radja Nainggolan, tornato ad Appiano Gentile dopo il prestito annuale nella passata stagione in Sardegna, – è Kwadwo Asamoah, in uscita dalla società nerazzurra.

I rossoblù cercano l’intesa sull’ingaggio e la durata del contratto con il difensore uruguaiano (triennale a circa tre milioni di euro a stagione) e non hanno ancora abbandonato l’idea di avere a disposizione in questa stagione anche il centrocampista belga. Secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna nella giornata di oggi dovrebbe esserci un nuovo incontro tra il presidente Giulini e l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta.

Asamoah, in scadenza nel 2021, è in scadenza con l’Inter, vorrebbe chiedere la rescissione per poi trovare una nuova sistemazione. “Se dovesse andare così, il Cagliari (ma non sarà la sola squadra, in Italia e all’esterno a farlo) potrebbe provare a mettere a segno un colpo importante a parametro zero” riferisce La Nuova Sardegna.