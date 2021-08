UFFICIALE – Caicedo lascia la Lazio, è un nuovo giocatore del Genoa

L'attaccante è ufficialmente un nuovo attaccante del Grifone. In questa finestra di mercato era stato accostato anche all'Inter

Ora è ufficiale: Felipe Caicedo è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante ha lasciato la Lazio di Maurizio Sarri e ha firmato con il Grifone, l'ufficialità arriva dal sito della Lega Calcio. In questa finestra di mercato, Caicedo era stato accostato anche all'Inter come possibile rinforzo per l'attacco di Simone Inzaghi, che ha allenato il giocatore in biancoceleste.