Mercato, Inzaghi conferma Caicedo ma resta un dubbio su Juve e Inter

il più conteso e chiacchierato, l’unico in grado di sbloccare il mercato della Lazio a gennaio. Inzaghi non ne può fare a meno: è la sua risposta al corteggiamento della Fiorentina e alle avances, reali o presunte, di Juve e Inter. Dicono che anche le grandi del campionato, in lotta scudetto, stiano puntando il Panterone, miglior centravanti di scorta della Serie A”. Non sono arrivate conferme su queste voci, anche da Milano, zona nerazzurra, è arrivata più di una smentita. Ma secondo il Corriere dello Sport, che parla dell’attaccante, esiste qualche dubbio su di lui. Nel senso che Tare valuterebbe delle proposte e Lotito è indeciso su una eventuale cessione. Si parla di un’offerta sugli 8-10 mln che potrebbe far vacillare i biancocelesti.