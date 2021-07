GdS – Rinnovo Brozovic, distanza tra domanda e offerta: ci sono Barça e United

Ora le vacanze, poi il rinnovo: gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista nerazzurro

“Con l’eliminazione della Croazia e l’inizio delle vacanze, per Marcelo Brozovic inizia (anche) il periodo della trattativa per il rinnovo del contratto del quale si occuperà Ivan, il padre. La scadenza attuale è al 2022, l’ingaggio è di 3,5 milioni di euro netti a stagione. L’Inter non vuole perderlo, Inzaghi ha chiesto chiaramente la conferma, ma come detto servirà trattare: la richiesta è di circa 6 milioni di euro, la società non vorrebbe andare oltre i 4,5. Si chiuderà a 5? Si vedrà. Intanto per Epic Brozo si parla di Barcellona e Manchester United”, si legge.