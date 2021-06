Calhanoglu all’Inter, ma c’era anche la Juve: tutta la verità sul dietrofront

Anche i bianconeri erano sulle tracce del trequartista turco, ma c'è stato un cambio di rotta improvviso nei dialoghi

C'era l'offerta del Milan, ma anche l'interesse della Juve prima del blitz dell'Inter. Hakan Calhanoglu è stato a lungo corteggiato vista la scadenza di contratto coi rossoneri al 30 giugno, ma alla fine ha scelto di firmare coi nerazzurri dicendo no alla proposta di rinnovo del Milan. E la Juve? Come svelato da Sky Sport, il turco era molto apprezzato da Fabio Paratici, ex direttore sportivo bianconero. Poi è arrivato il suo addio e la firma col Tottenham, per questo la Juve si è concentrata su altri giocatori. Lo stesso Max Allegri, tornato in bianconero, ha individuato altre priorità per rinforzare la rosa.