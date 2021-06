Calhanoglu in orbita Inter, il Milan si muove. Sky: “Rispunta Zaccagni”

Possibili intrecci di mercato sulla trequarti tra le milanesi e occhio al giocatore che si è messo in luce con l'Hellas Verona

Il Milan torna con forza su Mattia Zaccagni, giocatore dell’Hellas Verona che era stato accostato nelle scorse settimane anche all’Inter e al Napoli. Come riportato da Sky Sport, se Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare, il trequartista degli potrebbe tornare ad essere un obiettivo per i rossoneri. Il turco, ricordiamo, in giornata è stato accostato ai nerazzurri come possibile obiettivo a parametro zero per sostituire Christian Eriksen.