Sky – Nuovo tentativo Genoa per De La Vega: il retroscena sull’Inter

Un interessante aneddoto di mercato che riguarda il club nerazzurro e il Grifone nella corsa a un talento classe 2001

Un interessante retroscena di mercato sull'Inter arriva da Sky Sport. Riguarda i nerazzurri, ma anche e soprattutto il Genoa. Il giocatore cercato dai due club è Pedro De La Vega, ala classe 2001. Come si legge sul sito di Sky, "in casa Genoa, si registra nuovamente l’interesse per De La Vega, esterno d'attacco classe 2001 del Lanus. Nel 2019, i rossoblù avevano già provato l'operazione, lavorando in sinergia con l'Inter", si legge. Ora il Grifone ci prova di nuovo, ma senza i nerazzurri.