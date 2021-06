Inter, Sky: “L’Inter oggi ha offerto due rinnovi. Frizioni per Joao Mario, ora…”

Le novità dell'esperto di mercato sulle trattative di giornata di casa Inter, dai rinnovi alle cessioni

L’incontro odierno per il rinnovo di Ashley Young , ma non solo. A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato anche su altre tre trattative di casa Inter che riguardano due difensori e un centrocampista in particolare.

Queste le parole di Di Marzio: “La dirigenza ha fatto un'offerta sia a Young per Ranocchia per un altro anno, per rimanere in nerazzurro. C’è anche la possibilità di riportare Vanheusden all'Inter mentre ci sono state frizioni con lo Sporting Lisbona perJoao Mario. Il club portoghese oggi ha giocato al ribasso e ora l'Inter tratta con Nizza e Villarreal”, le sue parole a Sky.