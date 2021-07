Nainggolan-Cagliari, buonuscita Inter non più un problema: tutte le cifre per l’intesa

Gli aggiornamenti in arrivo dalla Sardegna sul futuro del centrocampista belga, ora ad Appiano Gentile con Inzaghi

Radja Nainggolan è sempre più lontano dall’Inter e sempre più vicino al Cagliari. Gli aggiornamenti sul futuro del belga, in questi giorni impegnato ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi, arrivano direttamente dalla Sardegna e in particolare da centotrentuno.com: “Non manca tanto, rispetto ai giorni scorsi le distanze si sono ridotte, e l’unica certezza è che il tema buonuscita con l’Inter non è più un problema . I nerazzurri hanno abbassato il muro, Nainggolan ha fatto un passo indietro sulle cifre e l’accordo è sul tavolo. Cifra intorno al milione, risoluzione consensuale e il Ninja pronto a vestire il rossoblù”, si legge.

C’è ancora distanza però tra Nainggolan e il Cagliari sulle cifre del nuovo accordo. Chiede di più il belga, mentre il club per ora non è disposto a soddisfare le richieste del Ninja e dunque si tratta: “Dopo tanti incontri prima che il centrocampista belga volasse in direzione Milano, nella giornata di ieri le parti si sono sentite telefonicamente e alcune differenze, se non appianate, sono state comunque ridotte. La società rossoblù vuole Nainggolan, Nainggolan vuole la maglia numero quattro. L’offerta, che era ferma a 1 milione di euro per due anni, si è spostata più vicina alla richiesta del Ninja di due milioni per tre stagioni. Il Cagliari avrebbe dunque alzato l’asticella, fino a un biennale con opzione sul terzo anno da 1,6 milioni all’anno. Difficilmente Tommaso Giulini alzerà ulteriormente la posta in palio, ma il sì definitivo del belga non sembra lontano. Il Cagliari garantirebbe a Nainggolan anche una posizione anche dopo che il giocatore appenderà le scarpette al chiodo”, si legge.