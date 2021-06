Inter, scelta a sorpresa dopo il caso Eriksen: “Un giovane non parte più”

La scelta della dirigenza nerazzurra sul futuro del giovane dopo il malore che ha colpito Eriksen in nazionale

Per il momento non parte. L'Inter non ha intenzione di cedere subito Lucien Agoumé visto quanto successo a Christian Eriksen. Così Sky Sport sul sito ha fatto chiarezza sulla situazione: "Con il problema legato a Eriksen, l'Inter deve rivedere le mosse a centrocampo. Intanto, la dirigenza dei nerazzurri ha bloccato la partenza di Agoumé, dopo l'incontro tenutosi lunedì scorso", si legge.