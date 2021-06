TMW – Rinnovo in arrivo per Agoumé: i dettagli e la strategia dell’Inter

Prolungamento di contratto in arrivo per il baby centrocampista. La decisione dei nerazzurri in vista della prossima stagione

Alessandro Cosattini

Rinnovo in vista per Lucien Agoumé, reduce da una stagione in prestito allo Spezia. Ad aggiornare sulla situazione del centrocampista classe 2002 è TMW: "Agoumé è pronto a firmare il rinnovo con l'Inter. Il giovane centrocampista prolungherà infatti in settimana il suo accordo con i nerazzurri fino al 2024, con la possibilità poi di partire nuovamente in prestito dopo l'esperienza allo Spezia della passata stagione".