GdS – Calciomercato Inter: sì ai rinnovi di Barella e Lautaro, ma con calma

Le novità dalla Gazzetta dello Sport sui rinnovi dei due big nerazzurri, cercati soprattutto in Inghilterra

Prima il mercato, in uscita e in entrata, poi i rinnovi. Priorità chiare in casa Inter verso la nuova stagione con Simone Inzaghi in panchina al posto di Antonio Conte. Come riportato da Gazzetta.it, un adeguamento del contratto per Nicolò Barella e Lautaro Martinez è indispensabile (entrambi guadagnano 2,5 milioni), ma il loro contratti scadranno nel 2023. Se ne parlerà con calma dunque, fa sapere la rosea. I due sono stati accostati soprattutto a club inglesi nelle score ore.