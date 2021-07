Repubblica svela: “Liverpool su Barella, addio solo con un’offerta monstre”

Il club inglese è da tempo sulle tracce del centrocampista nerazzurro, reduce da un Europeo da protagonista con la Nazionale

Lo scudetto con l’Inter, l’Europeo con l’Italia e ora le meritate vacanze. Nicolò Barella è pronto a ricaricare le pile verso la nuova stagione: lo attende Simone Inzaghi, che lo ritiene fondamentale per la sua Inter. In attesa di novità sul fronte rinnovo, come svela oggi La Repubblica, “il Liverpool continua a monitorare con molta attenzione la situazione riguardante Barella. Il centrocampista italiano non è in vendita - così come Lautaro Martinez e Lukaku - ma un'offerta monstre del club inglese potrebbe far cambiare idea alla società nerazzurra”, si legge.